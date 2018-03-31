Da oltre 50 anni, Bologna Children’s Book Fair è l’evento per eccellenza per la chi lavora nel campo dell’editoria e dei contenuti dedicati a bambini e ragazzi. La manifestazione, che conta oltre 26.000 visitatori l’anno, è senza dubbio il punto di riferimento per editori, autori, illustratori, insegnanti, traduttori e per tutte le molteplici figure che operano nel mondo dell’editoria e dei contenuti per l’infanzia.

Proprio oggi si è conclusa la BCBF 2018 (26-29 marzo) e tra i tanti ospiti ed espositori troviamo anche due reggini, Aldo Sacchetti e Pasquale Ferrara, ai quali è stata offerta la possibilità, da parte della Regione Calabria, di frequentare la Fiera.

Il percorso di Aldo Sacchetti dal Liceo Campanella alla Koefia

Aldo si è diplomato al Liceo Classico Campanella di Reggio Calabria e ha proseguito la sua formazione a Roma alla Koefia, Accademia internazionale dell’alta moda e d’arte del costume: “Alla Koefia sono rimasto fortemente legato, è un posto dove ho imparato davvero tantissimo. Durante gli studi ho capito che la mia passione è il disegno, perciò finita l’accademia ho cominciato a lavorare come illustratore facendomi conoscere grazie all’aiuto dei social, Instagram in particolare”.

All’evento bolognese Sacchetti ha eseguito un live painting, dando vita ad un’opera puramente ispirata alla Calabria. Il disegno ritrae infatti una bambina intenta a prendere dall’albero un frutto tipico calabrese, il bergamotto, prelibatezza dall’aroma inconfondibile e salutare, re indiscusso in profumeria e in cucina, nobile agrume la cui produzione mondiale si concentra sulla costa ionica di Reggio Calabria. Sullo sfondo del dipinto notiamo anche un piccolo borgo, che rappresenta Pentedattilo e in un angolo spuntano i raggi di un ampio sole, quello caldo e tipico della nostra terra.

“La Regione Calabria ci ha offerto questa grande possibilità di partecipare ad un evento di portata internazionale – dichiara Aldo ai microfoni di CityNow – durante i giorni trascorsi al Bologna Children’s Book Fair abbiamo visto ed incontrato gente proveniente da tutto il mondo. Io e Pasquale, siamo stati selezionati dalla Regione e dall’Accademia delle Belle Arti di Reggio, per meritocrazia. Siamo stati scelti entrambi anche perché abbiamo stili molto diversi e ci è stato dato uno stand all’interno della fiera…un’occasione davvero pazzesca! Durante l’evento abbiamo fatto un live painting, un’opera fatta lì al momento, che richiamasse il tema della Calabria. Alcuni hanno scelto la Sila, altri hanno optato per un aspetto mitologico, altri ancora si sono ispirati alla Magna Grecia. Io ho disegnato questa bambina che raccoglie un bergamotto. I nostri disegni saranno inoltre donati alla sede della Regione”.

Un’esperienza internazionale per la Calabria

L’illustrazione del giovane reggino Sacchetti, ricca di colori ed immaginazione, ha portato un pò della nostra Calabria all’interno di una delle fiere leader del settore, nonché in “una vetrina dalla risonanza mediatica straordinaria”.