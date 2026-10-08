Consiglio Comunale, minuto di silenzio per la scomparsa di Giovanni Gullì

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si è aperto questa mattina con un momento di raccoglimento in memoria di Giovanni Gullì, dipendente della biblioteca comunale, improvvisamente scomparso ieri all’età di 58 anni.

La seduta dell’assemblea cittadina si sta svolgendo a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, a causa dei lavori che interessano Palazzo San Giorgio.

Il ricordo del sindaco Cannizzaro

A ricordare Giovanni Gullì è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale.

“Era una persona perbene e ben voluta da tutti, apprezzato per le sue qualità umane. Siamo addolorati e ci stringiamo al dolore della famiglia”, ha dichiarato il primo cittadino.

Un minuto di silenzio per rendere omaggio a un uomo conosciuto e stimato da colleghi e cittadini, ricordato soprattutto per la sua gentilezza e disponibilità.

I funerali si terranno domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 15:30, nella chiesa di Santa Caterina a Reggio Calabria.