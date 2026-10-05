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Reggio, 100 mln per il porto: a Palazzo Alvaro la presentazione del nuovo investimento

A Palazzo Alvaro il confronto sulle prospettive del porto di Reggio. Al centro investimenti, sinergie tra le due sponde e rilancio internazionale del sistema portuale

05 Ottobre 2026 - 09:49 | di Redazione

Porto Reggio Calabria

Una conferenza dedicata al futuro del porto di Reggio Calabria e dell’Area integrata dello Stretto, valutando le prospettive di sviluppo che possono derivare da un investimento complessivo di 100 milioni di euro.

È di questo che si tratterà nel corso dell’incontro di oggi pomeriggio, alle ore 16:30, presso il Salone Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro.

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Un momento di confronto che metterà al centro il porto reggino, quello della dirimpettaia Messina, le nuove potenzialità e il percorso di valorizzazione proprio all’interno di una più ampia visione di sviluppo del sistema portuale dello Stretto, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo e proiettarlo verso una nuova dimensione internazionale.

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All’incontro interverranno Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria; Francesco Rizzo, Presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto; e Federico Basile, Sindaco di Messina.

La presenza dei rappresentanti istituzionali di entrambe le sponde dello Stretto sottolinea la dimensione strategica e sinergica di un progetto molto ambizioso.

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