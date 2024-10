Reggio, visita di Sua Eccellenza Zef Bushati

Visita istituzionale di Sua Eccellenza Cav.Gr.Cr. Zef Bushati già Ambasciatore dell’Albania presso la Santa Sede e Presidente della Fondazione Papa Clamente XI Albani nella città di Reggio Calabria.

Ieri, 18 luglio 2019, su invito del Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Cav. Lorenzo Festicini si è svolta la visita istituzionale del già Ambasciatore del’Albania presso la Santa Sede e Presidente della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani, Sua Eccellenza Cav.Gr.Cr. Zef Bushati, nella città di Reggio Calabria. Lo scopo della visita in Calabria oltre che consolidare i rapporti diplomatici ed internazionali tra I.N.A. e la Fondazione Papa Clemente XI è stata quella di programmare e discutere i modi per migliorare lo scambio turistico e la cooperazione nei settori dell’istruzione e della cultura. Nell’ambito del ricco programma ufficiale, Sua Eccellenza con la delegazione I.N.A. con a capo il Presidente Festicini hanno incontrato il Vice-Sindaco della città di Reggio Calabria Avv. Armando Neri insieme al consigliere Comunale Dott.Antonio Pizzimenti, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria On. Nicola Irto, il Sindaco della città di Motta San Giovanni Dott. Giovanni Verduci, il Senatore della Repubblica Italiana On. Marco Siclari e il già On. Candeloro Imbalzano.

Dopo gli incontri con i rappresentanti istituzionali della Regione Calabria il Presidente Festicini ha voluto fortemente far fare tappa al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove Sua Eccellenza ha potuto ammirare e stupirsi dalla profonda bellezza storica dei Bronzi di Riace, al Duomo di Reggio, dedicato a Maria Santissima Assunta, il più grande edificio religioso della Calabria, cattedrale dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, al Museo Civico Archeologico comunale Antiquarium Leucopetra di Lazzaro e alla sede dell’Associazione Minatori Mottesi situata a Motta San Giovanni.