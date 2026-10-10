Ryanair chiude la base di Berlino: Reggio tra le 12 rotte che spariscono

Il collegamento tra Reggio Calabria e Berlino non tornerà. Ma la cancellazione della rotta non è legata ai numeri registrati dal volo né alla domanda sullo scalo dello Stretto. Come anticipato da CityNow nel mese di settembre, la decisione rientra nella più ampia riorganizzazione di Ryanair in Germania, con la compagnia irlandese pronta a chiudere la propria base nella capitale tedesca.

Dal 24 ottobre Ryanair lascerà la base di Berlino, trasferendo all’estero i sette aeromobili attualmente assegnati allo scalo. Una scelta che porterà alla cancellazione di dodici collegamenti, tra i quali figura anche quello con l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.

Reggio tra le dodici rotte eliminate

La decisione riguarda una parte significativa del network Ryanair da Berlino. Oltre a Reggio Calabria, saranno cancellati i collegamenti con Bologna, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Marsiglia, Palermo, Pisa, Tallinn, Salonicco, Trieste e Vilnius.

Il dato consente quindi di inquadrare meglio la perdita del Reggio-Berlino. Non si tratta di una scelta riferita esclusivamente al Tito Minniti, né di una conseguenza diretta del riempimento della tratta, ma dell’effetto di una decisione complessiva del vettore sulla propria presenza nella capitale tedesca.

Ryanair punta il dito contro i costi in Germania

Secondo la compagnia, alla base della contrazione ci sono i costi legati al trasporto aereo in Germania.

L’amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson ha spiegato che il vettore avrebbe sia gli aeromobili sia la domanda necessari per continuare a crescere nel Paese, ma che le attuali condizioni economiche renderebbero più conveniente spostare capacità e investimenti verso altri mercati europei.

“La tassa sul trasporto aereo, gli elevati diritti aeroportuali e i costi per la sicurezza e il controllo del traffico aereo spingono capacità, investimenti e posti di lavoro verso mercati più competitivi in tutta Europa”, ha dichiarato Wilson.

Reggio guarda alla Summer 2027: confermato anche il volo per Roma

La cancellazione di Berlino non cambia però il quadro più ampio della programmazione Ryanair sul Tito Minniti, che per la stagione estiva 2027 torna a rafforzarsi sul fronte internazionale.

Dopo la riduzione prevista durante la winter 2026/2027, con la bella stagione torneranno infatti Londra Stansted, Parigi Beauvais e Katowice, mentre resterà operativo anche il collegamento con Barcellona El Prat.

A queste destinazioni si aggiunge una delle novità più attese: è infatti confermato il collegamento Reggio Calabria-Roma, che andrà ad ampliare ulteriormente l’offerta nazionale dello scalo reggino.

Sul fronte domestico, la programmazione comprende inoltre collegamenti con Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino, Bologna, Parma, Pisa e Venezia.