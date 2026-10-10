Reggina-Vibonese: la sfida che vale il primato. Gli amaranto per difenderlo, i rossoblu per conquistarlo

Gli amaranto dovranno dimostrare che quei tre giorni (Trapani e Nuova Igea), sono solo una parentesi negativa

Fino a pochi giorni fa sembrava una macchina perfetta. Sei vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, tanti gol realizzati e nessuno subito. Poi, nel giro di tre giorni, la Reggina ha perso imbattibilità e qualificazione. Due sconfitte che non cancellano quanto di buono costruito finora, ma che impongono una riflessione in vista di un appuntamento non decisivo ma sicuramente significativo per tanti motivi.

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Dal Trapani alla Nuova Igea Virtus: cosa è successo?

Il primo campanello d’allarme è suonato domenica scorsa, con la sconfitta contro il Trapani. Il primo gol subito in campionato e il primo passo falso stagionale hanno interrotto la cavalcata della formazione di Marco Marchionni, fino a quel momento protagonista assoluta del girone I di Serie D. Mercoledì è arrivata un’altra delusione. Sul campo della Nuova Igea Virtus, la Reggina è stata eliminata dalla Coppa Italia al termine di una partita rocambolesca, conclusa sul 3-2. A decidere l’incontro è stato Sebastiano Longo, autore di una doppietta negli ultimi minuti che ha ribaltato il risultato e regalato la qualificazione alla squadra allenata da Ferraro.

Due sconfitte diverse per sviluppo e andamento, ma accomunate da un dato: quella solidità difensiva che aveva caratterizzato l’avvio di stagione sembra essersi improvvisamente incrinata. Più che tre giorni da dimenticare, dunque, tre giorni da analizzare. Perché gli errori vanno individuati e corretti, soprattutto quando il calendario non concede pause.

Reggina-Vibonese, al Granillo c’è in palio il primato

Domenica gli amaranto torneranno davanti al proprio pubblico per affrontare la Vibonese, una delle squadre più in forma del campionato. I rossoblù condividono il secondo posto con il Sambiase, a due sole lunghezze dalla capolista Reggina. Una sfida d’alta classifica che arriva in un momento particolarmente delicato per la formazione di Marchionni. La Reggina vuole difendere il primato e ritrovare immediatamente la vittoria, mentre la Vibonese si presenta al Granillo con l’obiettivo di effettuare il sorpasso.

La Reggina, inoltre, dovrà dimostrare che quanto accaduto tra Trapani e Barcellona Pozzo di Gotto è soltanto una parentesi negativa. Perché due sconfitte non possono cancellare un inizio di stagione straordinario, ma una terza battuta d’arresto rischierebbe di aprire interrogativi ben più profondi. Proprio per questo, oltre all’importanza dei tre punti, ci sono in palio anche le certezze degli amaranto.