Il regalo di Cannizzaro agli studenti. Biglietto gratis per vedere Reggina-Vibonese. Come averlo – VIDEO

Un’alba che difficilmente Reggio Calabria dimenticherà. L’inaugurazione del Ponte Calopinace si è trasformata in una vera e propria festa popolare, con migliaia di cittadini arrivati sin dalle prime luci del mattino per partecipare al taglio del nastro di un’opera attesa da anni. Ma a sorprendere più di ogni altra cosa è stata la presenza dei giovani. Tantissimi gli studenti reggini che hanno puntato la sveglia prima dell’alba per raccogliere la sfida lanciata nei giorni scorsi dal sindaco Francesco Cannizzaro. Una partecipazione che ha superato le aspettative della stessa amministrazione comunale.

Cannizzaro agli studenti: “Ci avete spiazzati. Avete vinto tutti”

“Ci avete un po’ spiazzati, ma non ci avete trovato impreparati”. Con queste parole il sindaco Cannizzaro si è rivolto alla folla presente all’inaugurazione, riconoscendo la straordinaria risposta della città e, soprattutto, dei ragazzi.

La challenge lanciata dal primo cittadino prevedeva inizialmente una sorpresa per gli studenti che si sarebbero presentati per primi, alle 5:30, per conquistare la possibilità di tagliare il nastro. Ma davanti a una partecipazione così numerosa, il sindaco ha deciso di allargare il premio. “Avete vinto tutti”, ha annunciato Cannizzaro, svelando una sorpresa destinata a tutti gli studenti presenti.

Biglietti gratis per Reggina-Vibonese: come ritirare il ticket

Il regalo annunciato dal sindaco riguarda la prossima partita degli amaranto al Granillo, Reggina-Vibonese, in programma domenica 11 ottobre. “Quindi ai ragazzi dico, chi oggi pomeriggio arriverà a Palazzo Alvaro dalle 17 in poi, dopo aver fatto i compiti, dopo essere usciti da scuola e dimostrerà con la foto di essere stato qui stamattina, consegneremo un ticket per l’accesso gratuito per assistere alla partita tra la Reggina e la Vibonese di domenica”.

Per ottenere il biglietto, dunque, gli studenti dovranno presentarsi oggi, venerdì 9 ottobre, a Palazzo Alvaro a partire dalle ore 17, mostrando una fotografia che dimostri la loro partecipazione all’inaugurazione del Ponte Calopinace. Un’iniziativa che lega la festa per la nuova infrastruttura a un’altra grande passione cittadina: la Reggina.

La mattinata, accompagnata da musica e colazione, ha così assunto i contorni di un evento collettivo. Un’inaugurazione che, al di là del significato dell’opera pubblica, ha visto una risposta particolarmente numerosa da parte dei cittadini e delle nuove generazioni. E la festa, per gli studenti reggini, proseguirà domenica sugli spalti del Granillo.