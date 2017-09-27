Dopo il grandissimo successo delle notti d’estate al Museo della Magna Grecia con le eccellenze del bergamotto e i Bronzi di Riace, venerdì 29 settembre 2017 alle Ore 12, in Via Marina bassa (altezza villa zerbi) il Prof. Pasquale Amato, storico reggino da sempre impegnato nella promozione e valorizzazione della storia e delle prospettive del prezioso Bergamotto di Reggio Calabria, presenterà – in un Incontro pubblico con la Stampa, le Autorità e i cittadini – l’iniziativa dell’Agricoltore Salvatore Friscia «Le Ali del Bergamotto di Reggio Calabria».

Due Aiuole Comunali adottate dall’Azienda Agricola «Friberga», proprio vicino Rada Giunchi (Area Lido Comunale Genoese Zerbi), dove nel 1750 il reggino Nicolò Parisio creò la prima piantagione del Principe Mondiale degli Agrumi, Eccellenza di Reggio Città Metropolitana nel mondo.

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Per l’occasione i titolari delle storiche Gelaterie del Lungomare Falcomatà “Cesare” Davide Destefano e “Sottozero” Vincenzo Pennestrì, offriranno agli intervenuti una degustazione di sorbetti «al Bergamotto di Reggio Calabria» per celebrare il ritorno del principe degli agrumi in prossimità della sede storica di piano dei giunchi con tutte e tre le varietà di alberi castagnaro, femminiello e fantastico.

La città si riappropria quindi della sua storia raccontandola ai suoi concittadini .Solo chi conosce le proprie origini può pensare al futuro e creare sviluppo.