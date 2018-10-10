Tutto pronto per il 68° Meeting Annuale della DRV, che si svolgerà a Reggio Calabria dal 10 al 14 ottobre 2018 e che consentirà alla Calabria (prima volta in italia) di ospitare uno degli appuntamenti più ambiti in Europa per quanto riguarda la “visibilità” delle nuove destinazioni turistiche, avrà ricadute anche sul resto del territorio regionale.

Di seguito il programma degli eventi.

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Il programma di giovedì 11 ottobre in Piazza Italia

Giovedì, 11 Ottobre 2018 presso Piazza Italia di Reggio Calabria:

18:30 Saluto di Norbert Fiebig, Presidente DRV 18:35 Saluto a tutti gli ospiti da parte del Presidente della Regione Calabria, ON. Gerardo Mario Oliverio 18:40 Discorso di Benvenuto del Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà. 18:45 Discorso Benvenuto Jurgen Siebenrock 18:50 Inizio primo evento serale in Piazza Italia. Cena italiana. Accompagnamento musicale 20:00 Inizio spettacolo band Erosmania.

Pensa globale!

Il Turismo come motore di uno sviluppo sostenibile

Il congresso di venerdì 12 ottobre al Teatro Cilea

Venerdì, 12. Ottobre 2018 Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria: Entrata solo su invito.

Moderatrice: Tonia Mastrobuoni, Giornalista, La Repubblica

Orario Programma Tema Oratore 9:00 Esibizione conservatorio. 9:10 Saluto Norbert Fiebig, presidente DRV 9:15 Video Destinazione Calabria 9:20 Saluto Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio 9:40 Saluto Dott. Francesco Leone, Ambasciata Italiana a Berlino 10:00 – 10:45 Coffee break- fiera turistica- Incontrare gli esperti. 10:45 – 13:00 Congresso Discorso generale Presidente DRV Norbert Fiebig Concetto chiave Collaborazioni nell’ ambito dell’ aiuto per i paesi allo sviluppo e turismo Ministro Dott. Gerd Mueller Ministro per lo sviluppo e la collaborazione economica Concetto chiave Una migliore regolamentazione: Come può, la legge europea, diventare più pratica? Martin Schulz MdB Martin Schulz Membro del parlamento Discorso 200 scuole in paesi di sviluppo: come il turismo può provvedere all’educazione? Reiner Meutsch, Istituzione HELP & FLY 13:00 – 14:15 Light Lunch. Degustazione prodotti dolciari artigianali a cura dei Maestri Gelatai e Pasticceri di Reggio di Calabria. Fiera 14:15 – 15:15 Fori (paralleli) Turismo e collaborazioni nell’ ambito dell’ aiuto per i paesi allo sviluppo andando di pari passo: quale chance offre una collaborazione? Discussione con Dr. Gerd Müller 100 Giorni nuova legge di viaggio Michael Althoff, MC Management Consulting Frank Hütten, Noll&HüttenAvocat Vendita diretta: Il cliente è veramente il re? Florian Storp, Amministratore DRV, Bussiness e Viaggi Abbastanza per tutti, per sempre: come si deve sviluppare il turismo per essere capace di affermarsi in futuro Dr. Harald Zeiss, Amministratore DRV, Comitato Sostenibilità Partecipare era ieri, oggi si da la forma insieme Speed-Networking 15:15 – 15:45 Coffee break – Fiera turistica – Incontra gli esperti 15:45 – 16:30 Riunione dei membri DRV 19:00 Transfert verso Scilla 20:00 Inizio cena sulle terrazze dei ristoranti di Scilla. Accompagnamento Musicale Live

PROGRAMMA GENERALE

Il programma generale dei giorni del meeting

7 ottobre: arrivo negli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme dei delegati del Congresso Drv che hanno scelto di partecipare ai “pre-tours” in Calabria.

Si tratta di escursioni di cinque giorni in tre zone tematiche della Regione che si concludono con il rientro di tutti i partecipanti a Reggio, l’11 ottobre:

Tour 1 – Costa dei Saraceni (Crotone e Capo Colonna, Le Castella e la Riserva Marina Protetta, Palumbo Sila e il Lago Ampollino, Santa Severina, Pizzo); Tour 2 – Parchi nazionali e Provincia di Cosenza (Parco nazionale della Sila, Camigliatello Silano, Cosenza, Altomonte, e in fine Amantea); Tour 3 – Costa degli Achei (Sibari, Rocca Imperiale, Oriolo, Cerchiara di Calabria, Rossano Calabro, Bisignano).

10 ottobre: arrivo dei delegati (che non hanno partecipato ai pre-tours) all’aeroporto di Lamezia Terme. Accoglienza con un breve evento di benvenuto; transfer dei gruppi presso gli hotel di destinazione (in relazione ai tour programmati per il giorno successivo). In serata, esperienza gastronomica in Calabria style.

Le escursioni dell’11 ottobre

11 ottobre: (mattina) escursioni di gruppo – chiamati “destination workshop” della durata di una mezza giornata, in dieci zone tematiche della Regione: Tour 1R- Pentedattilo e il Berrgamotto; Tour 2R – I vigneti terrazzati di Palmi e Bagnana e il sentiero del Tracciolino; Tour 3R – Bova e l’Area Grecanica; Tour 4R – Gambarie e l’Aspromonte; Tour 5R – Pizzo e il Tartufo; Tour 1L – Casignana e la gastronomia tipica; Tour 2L – Taverna, Mattia Preti e l’osservazione delle stelle; Tour 3L: Squillace e il Parco Archeologico Scolacium; Tour 4L: Tropea e la città di pietra di Zungri; Tour 5L: Gerace e il Parco Archeologico di Locri.

(pomeriggio) rientro a Reggio dei delegati che hanno partecipato a tutti tours. Transfer in hotel a Reggio Calabria e apertura del primo evento di benvenuto in Piazza Italia con la degustazione di un menù italiano in un contesto scenico dallo stile tipicamente all’italiana.

12 ottobre: si aprirà il Meeting vero e proprio, con un ricco programma di conferenze ed esperienze: avvio dei lavori congressuali all’interno dei palazzi storici della città: Teatro Cilea, palazzo San Giorgio, palazzo Corrado Alvaro.

Il congresso sarà preceduto da una conferenza di apertura dei lavori alla quale parteciperanno il presidente della Drv, Norbert Fiebig, il presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, i vertici dell’Agenzia nazionale del Turismo, un delegato dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, un ministro della Repubblica; alcuni deputati e un ex parlamentare europeo.

Dopo il benvenuto ci sarà la proiezione di un video di promozione della destinazione Calabria.

Contestualmente, in Piazza Italia avrà luogo la fiera di settore promossa dalla Drv, alla quale Enit e Regione Calabria parteciperanno con i propri stand promozionali. (In serata) avrà luogo il secondo evento esperienziale nel caratteristico borgo di Chianalea a Scilla, con la finalità di valorizzare la bellezza, la cucina e le tradizioni dei borghi marinari.

La chiusura dei lavori il 13 ottobre

13 ottobre: (mattina) conclusione dei lavori della conferenza; (pomeriggio) brevi tour di esperienze turistiche attive nell’area della città di Reggio Calabria della durata di circa tre ore;

(sera) transfer presso Altafiumara Resort, la location nell’area di Villa San Giovanni dove si svolgerà la serata di gala conclusiva che si aprirà con un aperitivo con emozionante vista sullo Stretto al tramonto. Evento organizzato e sponsorizzato da Enit, nell’ambito del quale l’ente nazionale del turismo promuoverà la destinazione Italia nel suo complesso (attraverso la proiezione di video e l’utilizzo di altri supporti comunicativi).

14 ottobre: (mattina) rientro dei delegati in Germania.