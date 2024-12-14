Forza Italia Calabria fa i numeri: 320 amministratori passano al partito azzurro
Nuova adesione di massa all'interno del partito guidato in Calabria dal coordinatore regionale Francesco Cannizzaro: "Squadra sempre più forte, un vero orgoglio". L'elenco degli amministratori entrati in Forza Italia
14 Dicembre 2024 - 20:51 | Redazione
Un altro traguardo straordinario per Forza Italia Calabria, che si conferma sempre più leader nel panorama politico regionale. L’evento tenutosi oggi a Lamezia Terme ha celebrato un risultato di grande rilievo: l’ingresso di 320 nuovi sindaci e amministratori locali tra le fila del partito.
Alla guida di questa crescita esponenziale c’è il coordinatore regionale e deputato Francesco Cannizzaro, figura di riferimento per la Calabria, capace di attrarre consensi e consolidare il radicamento di Forza Italia sul territorio. Sotto la sua leadership, il partito si è rafforzato grazie a un’organizzazione capillare e a una visione politica inclusiva e propositiva.
“È un giorno importante per Forza Italia Calabria,” ha dichiarato Cannizzaro, “il nostro partito dimostra di essere una casa accogliente per chi crede nei valori del centrodestra e nel progetto di sviluppo che stiamo portando avanti con il supporto di tutta la comunità calabrese.
La squadra di Forza Italia Calabria continua a crescere. Lo fa in quantità e in qualità. Altri 320 hanno deciso di aderire al nostro partito, alle nostre idee, alla nostra famiglia: sono 47 sindaci e 273 amministratori, che vanno ad aggiungersi agli oltre 200 presentati non più tardi di 7 mesi fa e alle centinaia che già erano nostri tesserati. È un orgoglio immenso”, ha evidenziato il deputato e coordinatore regionale.
“Voglio ringraziare Tajani perché è la quarta volta che viene in Calabria; e perché se oggi tanti risultati vengono attribuiti alla Calabria e se oggi noi anche a Roma possiamo guardare una classe dirigente che sta riuscendo a risollevare le sorti di questa regione, lo si deve a un presidente come Roberto Occhiuto e al lavoro che si compie a Roma”, ha concluso Cannizzaro.
Visibilmente soddisfatto il leader Antonio Tajani. Il vice premier e Ministro ha esaltato i risultati ottenuti da Forza Italia in Calabria, con l’ultima adesione di massa che rafforza decisamente il partito.
“Noi – le parole di Tajani – stiamo lavorando per dare risposte ai cittadini, non c’è nessuna guerra da parte nostra con le toghe, le riforme si fanno per i cittadini, non per regolare i conti tra un potere e un altro dello Stato. Noi diciamo che la giustizia in Italia non funziona a pagarne dazio sono soprattutto le imprese e anche i cittadini.
Quindi riforma della giustizia penale, riforma della giustizia civile, separazione delle carriere, andremo avanti. Se ci sarà il referendum ovviamente noi lavoreremo perché venga confermata questa riforma. Poi sono i cittadini che decidono. Noi abbiamo fatto delle proposte, mi pare che stanno procedendo avanti e siamo nella giusta direzione”.
Ecco l’elenco completo:
L’elenco dei sindaci
1
VALERIO TOTO
SINDACO COMUNE DI BONIFATI
2
CATALDO MINO’
SINDACO COMUNE DI CARIATI
3
BARBARA FALBO
SINDACO FF COMUNE DI CETRARO
4
GIOVANNI LUCIA
SINDACO DI COMUNE COLOSIMI
5
ACHILLE ORDINE
SINDACO COMUNE DI DIAMANTE
6
FRANCESCO CANDREVA
SINDACO COMUNE DI FALCONARA ALNBANESE
7
PASQUALE FILICE
SINDACO COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO
8
GIOVANNI COSENZA
SINDACO COMUNE DI LAINO CASTELLO
9
IVANO RUSSO
SINDACO COMUNE DI MAIERA’
10
FRANCO MARIA DE ROSA
SINDACO COMUNE DI MALITO
11
IRMA BUCARELLI
SINDACO COMUNE DI MENDICINO
12
EDUARDO VIVACQUA
SINDACO COMUNE DI MORANO MARCHESATO
13
BIAGIO FARAGALLI
SINDACO COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
14
GIOVANNI POLITANO
SINDACO COMUNE DI PAOLA
15
GIUSEPPE PERRI
SINDACO COMUNE PEDIVIGLIANO
16
GIOVANNI PUGLIESE
SINDACO COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
17
MICHELE GUARDIA
SINDACO COMUNE DI SANGINETO
18
GIOVANNI MATALONE
SINDACO COMUNE DI SCALA COELI
19
GIANNI GABRIELE
SINDACO COMUNE DI SAN GIORIO ALBANESE
20
DAVIDE BUFANO
SINDACO COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE
21
GREGORIO IANNOTTA
SINDACO COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
22
GIACOMO PERROTTA
SINDACO COMUNE DI SCALEA
23
PAOLO PIGNATARO
SINDACO COMUNE DI TERRAVECCHIA
24
ANDREA ZIRILLI
SINDACO COMUNE DI BOVA MARINA
25
FRANCESCO LA ROSA
SINDACO COMUNE DI CANOLO
26
ANGELO SURACE
SINDACO COMUNE DI COSOLETO
27
SIMONA SCARCELLA
SINDACO COMUNE DI GIOIA TAURO
28
STEFANO FILIPPO RASCHELLA’
SINDACO COMUNE DI MAMMOLA
29
VINCENZO OLIVERIO
SINDACO COMUNE DI MELICUCCA’
30
CARLO ALBERTO MURDOLO
SINDACO COMUNE DI MONASTERACE
31
ROCCO LUGLIO
SINDACO COMUNE DI PORTIGLIOLA
32
PASQUALE CUTRI’
SINDACO COMUNE DI ROSARNO
33
FRANCESCO MARRA
SINDACO COMUNE DI SANT’ ALESSIO IN ASPROMONTE
34
PIETRO VIOLI
SINDACO COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE
35
PASQUALE BRIZZI
SINDACO COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO
36
ROCCO BIASI
SINDACO COMUNE DI TAURIANOVA
37
ALESSANDRO FALVO
SINDACO COMUNE DI CICALA E CONSIGLIERE PROVINCIALE
38
NICOLA MALTA
SINDACO COMUNE DI OLIVADI
39
CARMINE CAPELLUPO
SINDACO COMUNE DI SERSALE
40
ANTONIO GIUSEPPE AMATO
SINDACO DI BELVEDERE SPINELLO
41
LUIGI QUINTIERI
SINDACO DI CACCURI
42
SALVATORE MASCARO
SINDACO DEL COMUNE DI CERENZIA
43
ANTONIO AMMIRATI
SINDACO DI COTRONEI
44
LEVINO MICHELE MARIO RAJANI
SINDACO DI SAN MAURO MARCHESATO
45
LUIGI RIZZUTI
SINDACO DI SAN NICOLA DELL’ ALTO
46
RAFFAELE SCATURCHIO
SINDACO DI DASA’
47
GIUSEPPE MARASCO
SINDACO DI NICOTERA
L’elenco degli amministratori
1
ANTONIO LIGUORI
VICESINDACO COMUNE DI AMENDOLARA
2
ROCCO FALSETTI
ASSESSORE COMUNE DI AMENDOLARA
3
ANGELO SOLDATO
CONSIGLIERE COMUNE DI AMENDOLARA
4
MARIO VARLARO
CONSIGLIERE COMUNE DI AMENDOLARA
5
ROSINA GIORGIA ONORATO
ASSESSORE COMUNE DI AMENDOLARA
6
MASSIMO ZACCARIA
ASSESSORE COMUNE DI AMENDOLARA
7
ALFONSO VIOLA
VICESINDACO COMUNE DI BOCCHIGLIERO
8
NICOLA VIOLA
CONSIGLIERE COMUNE DI BOCCHIGLIERO
9
FRANCESCO CHIMENTI
CONSIGLIERE COMUNE DI BOCCHIGLIERO
10
FRANCESCO SALATINO
CONSIGLIERE COMUNE DI CALOVETO
11
MARIA TERESA FONTANA
CONSIGLIERE COMUNE DI CALOVETO
12
MARIA CRESCENTE
VICESINDACO COMUNE DI CARIATI
13
ANTONIO SCARNATO
CONSIGLIERE COMUNE DI CARIATI
14
FRANCESCO DE LUCA
CONSIGLIERE COMUNE DI CAROLEI
15
FRANCESCO ROTONDARO
CONSIGLIERE COUNE DI CAROLEI
16
ALESSIA PRIMAVERA
ASSESSORE COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
17
MARIO FORTINO
CONSIGLIERE DI CASTIGLIONE COSENTINO
18
ANNA MORRONE
CONSIGLIERE COMUNE DI CASTROLIBERO
19
ANTONIO CIPOLLA
VICESINDACO DI CERVICATI
20
CRISITNA FORESTIERO
CONSIGLIERE COMUNE DI CETRARO
21
ANTONIO LUCA DE SALVO
CONSIGLIERE COMUNE DI CIVITA
22
GAETANO ARCIDIACONO
CONSIGLIERE COMUNE DI CIVITA
23
MAURO BLOISE
CONSIGLIERE COMUNE DI CIVITA
24
ANTONIO MALETTA
VICESINDACO COMUNE DI COLOSIMI
25
MICHAELA TALARICO
PRES. CONSIGLIO COMUNE DI COLOSIMI
26
PASQUALINA STRAFACE
CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO
27
GIUSEPPE TURANO
CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO
28
PIETRO LUCISANO
CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO
29
ELENA OLIVIERI
CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO
30
MARISA CARAVETTA
CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO
31
FRANCESCO LUBERTO
CONSIGLIERE COMUNE DI COSENZA
32
GIULIANA MINNITI
VICESINDACO COMUNE DI CROPALATI
33
FRANCESCO RUSSO
CONSIGLIERE COMUNE DI CROSIA
34
GEMMA CAVALLO
CONSIGLIERE COMUNE DI CROSIA
35
GRAZIELLA GUIDO
CONSIGLIERE COMUNE DI CROSIA
36
AURELIA BELTRANO
CONSIGLIERE COMUNE DI DIPIGNANO
37
GAETANO FRANCESCO GRECO
CONSIGLIERE COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO
38
FRANCESCO ADAMO
CONSIGLIERE COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO
39
VINCENZO MONTORO
VICESINDACO FIUMEFREDDO BRUZIO
40
PINO LUCENTE
VICESINDACO COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA
41
MICHELE APOLITO
ASSESSORE COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA
42
GAETANO PALERMO
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO
43
BARBARA RAIMONDO
VICESINDACO COMUNE DI LAINO CASTELLO
44
VALENTINA LAINO
ASSESSORE COMUNE DI LAINO CASTELLO
45
LORENA PALERMO
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO
46
LUIGI DE DIEGO
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO
47
FRANCESCO LIBONATI
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO
48
ROSA LIBONATI
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO
49
MARIO COSENZA
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO
50
ANTONIO ALFANO
VICESINDACO COMUNE DI MALITO
51
ANNARITA GUARAGLIA
CONSIGLIERE COMUNE DI MALVITO
52
AGOSTINO NAPOLI
VICESINDACO COMUNE DI MARANO MARCHESATO
53
ANNUNZIATO TENUTA
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNE DI MARANO MARCHESATO
54
ANTONELLA BELMONTE
ASSESSORE COMUNE DI MARANO MARCHESATO
55
CHIARA DE ROSE
ASSESSORE COMUNE DI MARANO MARCHESATO
56
ALFONSO CAIRA
CONSIGLIERE COMUNE DI MARANO MARCHESATO
57
CARMINE GRECO
CONSIGLIERE COMUNE DI MARANO MARCHESATO
58
ALBINO MASCIARO
ASSESSORE COMUNE DI MENDICINO
59
CARLO NATOLI
ASSESSORE COMUNE DI MENDICINO
60
IGNAZIO GIORDANO
VICESINDACO COMUNE DI MENDICINO
61
CHIARA PALAMARA
CONSIGLIERE COMUNE DI MENDICINO
62
ROSSELLA GIORDANO
CONSIGLIERE COMUNE DI MENDICINO
63
ORESTE BALDINO
VICESINDACO COMUNE DI MONGRASSANO
64
IDA PASQUA
ASSESSORE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
65
ALFREDO MUTO
ASSESSORE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
66
ROSY COSTANZO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
67
PIERO PARISANO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
68
VINCENZINA CALOMINO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
69
PIERLUIGI CATANZARO
PRES. CONSIGLIO COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
70
DINO D’ELIA
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
71
ALESSANDRO MAZZOTTA
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
72
NATASCIA SAULLO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
73
GIANNI COSENTINO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
74
RAFFAELE ALLEVATO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
75
GIUSEPPE FEOLI
CONSIGLIERE COMUNE DI MORANO CALABRO
76
MARISA DI MARIA
CONSIGLIERE COMUNE DI MORANO CALABRO
77
BIAGIO ANGELO SEVERINO
CONSIGLIERE COMUNE DI MORANO CALABRO
78
VINCENZO BRANCACCIO
CONSIGLIERE COMUNE DI ORIOLO
79
FRANCO CIRO’
CONSIGLIERE COMUNE DI ORIOLO
80
MASSIMO FOCETOLA
ASSESSORE DI PAOLA
81
ALESSIO SAMA’
CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA
82
GIOVANNI CHIAPPETTA
CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA
83
FRANCESCO VIGILANTE
CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA
84
RENATO VILARDI
CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA
85
EUGENIO CHIODO
VICESIDNACO COMUNE DI PEDIVIGLIANO
86
PASQUALINO CHIODO
CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO
87
ANDREA BARBIERO
CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO
88
ANTONIO COCCIMIGLIO
CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO
89
NICOLA DI DOMENICO
CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO
90
EMANUELE FILIBERTO RIZZUTO
ASSESSORE COMUNE DI PIANE CRATI
91
FERDINANDO DI LEO
CONSIGLIERE COMUNE DI ROCCA IMPERIALE
92
RITA BARBIERI
PRES. CONSIGLIO COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
93
VINCENZO BARBIERI
CONSIGLIERE COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
94
DIEGO ALOIA
CONSIGLIERE COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
95
ANDREA ALBANO
VICESINDACO COUMENE DI ROTA GRECA
96
EUGENIO DECANO
CONSIGLIERE COMUNE DI ROTA GRECA
97
VITO PITRELLI
ASSESSORE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
98
CARMELO SALERNO
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
99
ANNA NAPOLI
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
100
FRANCESCO DURSO
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
101
GIUSEPPINA BRUNO
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
102
CLAUDIA TORTORA
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO
103
ANTONIO NAPOLITANO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO
104
GIULIANO CONFORTI
VICESINDACO COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
105
MARIA ROSA MIDAGLIA
VICESINDACO COMUNE DI SANGINETO
106
LUIGI FOGLIA
ASSESSORE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
107
ANTONELLO MARTINO
ASSESSORE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
108
ANTONIO VELTRI
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
109
LUIGI GUARASCIO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
110
GIOVANNI FRAGALE
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
111
MICHELE PALERMO
ASSESSORE COMUNE DI SANGINETO
112
TERESA GENNARO
CONSIGLIERE COMUNE DI SANGINETO
113
MICHELE CATALDO
VICESINDACO COMUNE DI SCALA COELI
114
PANTALEO PORCELLA
ASSESSORE COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE
115
STEFANO ADDUCI
VICESINDACO COMUNE DI SANTAMARIA DEL CEDRO
116
PASQUALE NAPOLITANO
ASSESSORE COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
117
TONINO MONTESANO
CONSIGLIERE COMUNE E DI SANTA MARIA DEL CEDRO
118
SONNY GUAGLIANONE
CONSIGLIERE COMUNE E DI SANTA MARIA DEL CEDRO
119
LUIGI RUSSO
VICESINDACO COMUNE DI SCALEA
120
DAVIDE MANCO
ASSESSORE COMUNE DI SCALEA
121
ADELINA CARROZZINI
ASSESSORE COMUNE DI SCALEA
122
GENNARINO DI LORENZO
CONSIGLIERE COMUNE DI SCALEA
123
FRANCESCA LOMBARDO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
124
ILARY LICURSI
VICESINDACO SAN MARTINO DI FINITA
125
GIULIO MARCHESE
VICESINDACO SAN VINCENZO LA COSTA
126
PASQUALINO MAIO
VICESINDACO COMUNE DI TORANO CASTELLO
127
FRANCESCO TALARICO
ASSESSORE COMUNE DI TERRAVECCHIA
128
NICOLA GRAZIANO VIOLA
CONSIGLIERE COMUNE DI TERRAVECCHIA
129
FRANCESCO BARATTA
CONSIGLIERE COMUNE DI TERRAVECCHIA
130
SAVERIO LIGUORI
CONSIGLIERE COMUNE DI TERRAVECCHIA
131
ANTONIO AURELIO
CONSIGLIERE COMUNE DI TREBISACCE
132
STEFANO MINISCI
CONSIGLIERE COMUNE DI VACCARIZZO
133
FRANCESCO GODINO
CONSIGLIERE COMUNE DI VACCARIZZO
134
SABRINA PRIOLO
ASSESSORE COMUNE DI ARDORE
135
LILLO PANUZZO
VICESINDACO DI ARDORE
136
GIOVANBATTISTA SANCI
CONSIGLIERE COMUNE DI ARDORE
137
ROCCO FEDELE
CONSIGLIERE COMUNE DI BAGNARA CALABRA
138
VINCENZO BAGNATO
CONSIGLIERE COMUNE DI BAGNARA CALABRA
139
ERNESTO FRANCO
CONSIGLIERE COMUNE DI BIVONGI
140
ANDREA CALABRESE
CONSIGLIERE COMUNE DI BIVONGI
141
MIRIAM PANAJA
CONSIGLIERE COMUNE DI BIVONGI
142
MAURIZIO FOTI
ASSESSORE COMUNE DI BOVA MARINA
143
MARIA CATANEA
CONSIGLIERE COMUNE DI BOVA MARINA
144
ROCCO MESSINEO
CONSIGLIERE COMUNE DI CAMPO CALABRO
145
GIUSEPPE BUDA
CONSIGLIERE COMUNE DI CAMPO CALABRO
146
VITTORIO STALTARI
VICESINDACO COMUNE DI CANOLO
147
FRANCESCA CIMIERO
ASSESSORE COMUNE DI CANOLO
148
MICHELE CARUSO
CONSIGLIERE COMUNE DI CANOLO
149
MARIA CAMPISI
CONSIGLIERE COMUNALE DI CAULONIA
150
VINCENZO FRAJA
ASSESSORE COMUNE DI CAULONIA
151
FERDINANDO OCELLO
CONSIGLIERE COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
152
SALAVATORE GIULIO RANIERI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI GIOIA TAURO
153
GIUSEPPE ROMEO
ASSESSORE COMUNE DI GIOIA TAURO
154
DOMENICA SPERANZA
ASSESSORE COMUNE DI GIOIA TAURO
155
VINCENZA BONIO
CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO – CAPOGRUPPO
156
GIOVANNI CEDRO
COSNIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO – DELGATO AL PORTO DI GT
157
ANTONINO RAO
CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO
158
MARIA GRAZIA SACCO
CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO
159
MARIANGELA GIOVINAZZO
CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO – DELEGATA ALLE POLITICHE SOCIALI
160
GRAZIANA BAGALA’
CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO
161
ANTONIO NICOLACI
CONSIGLIERE COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
162
ALBERTO CIRILLO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
163
FRANZE’
ASSESSORE COMUNE DI MAMMOLA
164
MARIA CARBONE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI MELICUCCA’
165
ROSARIO MARTINO
CONSIGLIERE COMUNE DI MELICUCCA’
166
MICHELE PRONESTI’
ASSESSORE COMUNE DI MELICUCCO
167
GABRIELE BRUZZESE
ASSESSORE COMUNE DI MELICUCCO
168
GIUSEPPE PAPALLO
ASSESSORE COMUNE DI MONASTERACE
169
DOMENICA TRIPODI
CONSIGLIERE COUMEN DI MONTEBELLO IONICO
170
FRANCESCO MACRI’
VICESINDACO COMUNE DI PORTIGLIOLA
171
EMILY AUDINO
ASSESSORE COMUNE DI PORTIGLIOLA
172
MICHELA FRANCO
CONSIGLIERE COMUNE DI RIACE
173
MICHELE BELLO
CONSIGLIERE COMUNE DI RIZZICONI
174
CHIARA LUCCISANO
CONSIGLIERE COMUNE DI RIZZICONI
175
ALESSANDRA CIANFALONE
CONSIGLIERE COMUNE DI ROCCELLA IONICA
176
TEODORO DEMARIA
VICESINDACO COMUNE DI ROSARNO
177
ARTURO LAVORATO
ASSESSORE COMUNE DI ROSARNO
178
GIULIA D’AGOSTINO
ASSESSORE COMUNE DI ROSARNO
179
ANTONIO RACHELE
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DI ROSARNO
180
GIUSEPPE LATORRE
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSARNO
181
ALESSIA MACRI’
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSARNO
182
EMANUELA PORRETTA
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSARNO
183
GRAZIANO FRANCESCO PRUDENZINI
CONSIGLIERE COMUNALE DI SAN GIOVANNI DI GERACE
184
YLENIA SPINA
CONSIGLIERE COMUNALE DI SAN GIOVANNI DI GERACE
185
ANTONIO VINCENZO GALLUZZO
CONSIGLIERE COMUNALE DI SAN GIOVANNI DI GERACE
186
CARLO VIOLANI
VICESINDACO COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE
187
GEMMA FOTI
ASSESSORE COMUNE DI SANT’ EUFEMIA D’ASPROMONTE
188
ROSALBA CUTRI’
CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ EUFEMIA D’ASPROMONTE
189
BRUNO MARTELLI
VICESINDACO COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO
190
VALENTINO APICELLA
CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO
191
GIANFRANCO ATTISANO
CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO
192
VINCENZO PERLLEGRINO
CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO
193
FRANCESCO MUSOLINO
CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO
194
COTRONEI ROCCO
VICESINDACO COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’
195
ANTONELLA TORNATORA
CONSIGLEIRE COMUNE DI SCIDO
196
NICOLA PRONESTI’
CONSIGLIERE COMUNE DI SERRATA
197
STEFANO GIOFFRE’
CONSIGLIERE COMUNE DI SINOPOLI
198
VINCENZO CARUSO
CONSGLIERE CAPOGRUPPO COMUNE DI SINOPOLI
199
LUIGI LAMBERTO
CONSIGLIERE COMUNE DI STIGNANO
200
MARIA FEDELE
ASSESSORE COMUNE DI TAURIANOVA
201
VINCENZO PAPALIA
CONSIGLIERE COMUNE DI TAURIANOVA
202
FILIPPO LUCISANO
CONSIGLIERE COMUNEEE DI VILLA SAN GIOVANNI
203
PASQUALE GIGLIOTTI
CONSIGLIERE COMUNE DI ALBI
204
PAOLA CATAMBRONE
CONSIGLIRE COMUNE DI BOTRICELLO
205
ELISABETTA PELAGGI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI CARDINALE
206
RITA FULCINITI
CONSIGLIERE COMUNE DI CARDINALE
207
FRANCESCO ASSISI
CONSIGLIERE COMUNE DI CATANZARO
208
MANUELA COSTANZO
CONSIGLIERE COMUNALE DI CATANZARO
209
PINO SCALZO
VICESINDACO COMUNE DI CICALA
210
ROBERTO GRANDE
CONSIGLIERE COMUNE DI CICALA
211
GIACOMO GIGLIOTTI
CONSIGLIERE COMUNE DI CICALA
212
LUCA PROCOPIO
CONSIGLIERE COMUNE DI DAVOLI
213
TOMMASO ANGOTTI
VICESINDACO COMUNE DI GIMIGLIANO
214
ANTONELLA CHIARELLA
CONSIGLIERE COMUNE DI GIMIGLIANO
215
GIUSEPPE PAONESSA
CONSIGLIERE COMUNE DI GIMIGLIANO
216
DAVIDE MASTROIANNI
CONSIGLIERE PROV. E COMUNALE DI LAMEZIA TERME
217
MARIA LAMANNA
ASSESSORE COMUNE DI MARCEDUSA
218
PAOLO MATTIA
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTAURO
219
GIUSEPPE RUPERTO
CONSIGLIERE COMUNE DI NOCERA TERINESE
220
SESTO FRANCO MENDICINO
CONSIGLIERE COMUNE DI NOCERA TERINESE
221
TIZIANA NICASTRO
ASSESSORE COMUNE DI OLIVADI
222
ANTONIO TRUGLIA
VICESINDACO COMUNE DI PALERMITI
223
ELIO GIGLIOTTI
ASSESSORE COMUNE DI PENTONE
224
PAOLO POIERO
VICESINDACO COMUNE DI PETRONA’
225
VINCENZO TALARICO
CONSIGLIERE COMUNE DI PETRONA’
226
SARA SCALISE
CONSIGLIERE COMUNE DI PETRONA’
227
GIUSEPPE TASSONE
ASSESSORE COMUNE DI SAN FLORO
228
FRANCESCO RUSSO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN FLORO
229
TOMMASO SCARPINO
ASSESSORE COMUNE DI SERSALE
230
MARIAGIOVANNA GARCEA
CONSIGLIERE COMUNALE DI SELLIA MARINA
231
PINUCCIA FRANGIPANE
CONSIGLIERE COMUNE DI SELLIA MARINA
232
DAVIDE LONGO
CONSIGLIERE COMUNE DI TIRIOLO
233
FELICE BELLUZZI
CONSIGLIERE COMUNE DI TORRE RUGGIERO
234
GIANNI BRUNO
VICESINDACO DI VALLEFIORITA
235
FRANCESCO CANTAFFA
CONSIGLIERE COMUNE VALLEFIORITA
236
FRANCO FOGLIA
CONSIGLIERE COMUNE DI CASTELSILANO
237
VINCENZO ABBAGNATO
CONSIGLIERE COMUNE DI CASTELSILANO
238
ANTONIO NIGRO
CONSIGLIERE COMUNE DI CERENZIA
239
MARTINA VIRARDI
CONSIGLIERE COMUNALE DI CIRO’
240
MARIA TERESA GENTILE
CONSIGLIERE COMUNE DI CIRO’ MARINA
241
GIUSI PIRITO
CONSIGLIERE COMUNE DI CIRO’ MARINA
242
MARIO MEGNA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI CROTONE
243
ANTONIO NATALE
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO
244
NICOLA AMBROGIO RUSSO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ ALTO
245
GIUSEPPE SANTORO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ ALTO
246
FRANCESCO SORBARA
ASSESSORE COMUNE DI ARENA
247
CHIARA AGOSTINO
CONSIGLIERE COMUNE DI ARENA
248
ROSA MARTINO
CONSIGLIERE COMUNE DI ARENA
249
ANTONIO NICOLINO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI CESSANITI
250
ELIO MANGIARDI
VICESINDACO COMUNE DI DASA’
251
MARIA DOMENICA GENTILE
ASSESSORE COMUNE DI DASA’
252
VINCENZO CIRILLO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI DASA’
253
BRUNO ALESSANDRO CORSO
CONSIGLIERE COMUNE DI DASA’
254
PIETRO AMATO
CONSIGLIERE COMUNE DI DASA’
255
GIOVANNI CONIDONI
CONSIGLIERE COMUNE DI DASA’
256
FORUNATA DIMASI
CONSIGLIERE COMUNE DI MILETO
257
CLARISSA CONIDI
CONSIGLIERE COMUNE DI MILETO
258
ALBERTO FRANZE’
CONSIGLIERE COMUNE DI NARDO DI PACE
259
LORELLA DE STAFANO
VICEDINDACO COMUNE DI NICOTERA
260
MARCO VECCHIO
ASSESSORE COMUNE DI NICOTERA
261
ROBERTINO MASSARA
ASSESSORE COMUNE DI NICOTERA
262
ANTONIO GALASSO
CONSIGLIERE COMUNE DI NICOTERA
263
GIUSEPPE LEONE
CONSIGLIERE CAPOGRUPPO COMUNE DI NICOTERA
264
PIETRO DI RITO
ASSESSORE COMUNE DI ROMBIOLO
265
FRANCESCO COLLIA
CONSIGLIERE COMUNE DI PARGHELIA
266
GABRIELE VALLONE
CONSIGLIERE COMUNE DI PARGHELIA
267
MARINA BETRO’
ASSESSORE COMUNE DI PIZZO
268
VALERIA BATTAGLIA
ASSESSORE COMUNE DI SORIANELLO
269
ANTONIO ARENA
CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELLO
270
MARTINA BARTOLOTTA
CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELO
271
SERGIO BARTONE
CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELLO
272
FILOMENA MACRI’
CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELLO
273
VINCENZO PORCELLI
CONSIGLIERE CAPOGRUPPO COMUNE DI VIBO VALENTIA