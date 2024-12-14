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Forza Italia Calabria fa i numeri: 320 amministratori passano al partito azzurro

Nuova adesione di massa all'interno del partito guidato in Calabria dal coordinatore regionale Francesco Cannizzaro: "Squadra sempre più forte, un vero orgoglio". L'elenco degli amministratori entrati in Forza Italia

14 Dicembre 2024 - 20:51 | Redazione

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Un altro traguardo straordinario per Forza Italia Calabria, che si conferma sempre più leader nel panorama politico regionale. L’evento tenutosi oggi a Lamezia Terme ha celebrato un risultato di grande rilievo: l’ingresso di 320 nuovi sindaci e amministratori locali tra le fila del partito.

Alla guida di questa crescita esponenziale c’è il coordinatore regionale e deputato Francesco Cannizzaro, figura di riferimento per la Calabria, capace di attrarre consensi e consolidare il radicamento di Forza Italia sul territorio. Sotto la sua leadership, il partito si è rafforzato grazie a un’organizzazione capillare e a una visione politica inclusiva e propositiva.

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“È un giorno importante per Forza Italia Calabria,” ha dichiarato Cannizzaro, “il nostro partito dimostra di essere una casa accogliente per chi crede nei valori del centrodestra e nel progetto di sviluppo che stiamo portando avanti con il supporto di tutta la comunità calabrese.

La squadra di Forza Italia Calabria continua a crescere. Lo fa in quantità e in qualità. Altri 320 hanno deciso di aderire al nostro partito, alle nostre idee, alla nostra famiglia: sono 47 sindaci e 273 amministratori, che vanno ad aggiungersi agli oltre 200 presentati non più tardi di 7 mesi fa e alle centinaia che già erano nostri tesserati. È un orgoglio immenso”, ha evidenziato il deputato e coordinatore regionale.

“Voglio ringraziare Tajani perché è la quarta volta che viene in Calabria; e perché se oggi tanti risultati vengono attribuiti alla Calabria e se oggi noi anche a Roma possiamo guardare una classe dirigente che sta riuscendo a risollevare le sorti di questa regione, lo si deve a un presidente come Roberto Occhiuto e al lavoro che si compie a Roma”, ha concluso Cannizzaro.

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Visibilmente soddisfatto il leader Antonio Tajani. Il vice premier e Ministro ha esaltato i risultati ottenuti da Forza Italia in Calabria, con l’ultima adesione di massa che rafforza decisamente il partito.

“Noi – le parole di Tajani – stiamo lavorando per dare risposte ai cittadini, non c’è nessuna guerra da parte nostra con le toghe, le riforme si fanno per i cittadini, non per regolare i conti tra un potere e un altro dello Stato. Noi diciamo che la giustizia in Italia non funziona a pagarne dazio sono soprattutto le imprese e anche i cittadini.

Quindi riforma della giustizia penale, riforma della giustizia civile, separazione delle carriere, andremo avanti. Se ci sarà il referendum ovviamente noi lavoreremo perché venga confermata questa riforma. Poi sono i cittadini che decidono. Noi abbiamo fatto delle proposte, mi pare che stanno procedendo avanti e siamo nella giusta direzione”.

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Ecco l’elenco completo:

L’elenco dei sindaci

1
VALERIO TOTO
SINDACO COMUNE DI BONIFATI

2
CATALDO MINO’
SINDACO COMUNE DI CARIATI

3
BARBARA FALBO
SINDACO FF COMUNE DI CETRARO

4
GIOVANNI LUCIA
SINDACO DI COMUNE COLOSIMI

5
ACHILLE ORDINE
SINDACO COMUNE DI DIAMANTE

6
FRANCESCO CANDREVA
SINDACO COMUNE DI FALCONARA ALNBANESE

7
PASQUALE FILICE
SINDACO COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

8
GIOVANNI COSENZA
SINDACO COMUNE DI LAINO CASTELLO

9
IVANO RUSSO
SINDACO COMUNE DI MAIERA’

10
FRANCO MARIA DE ROSA
SINDACO COMUNE DI MALITO

11
IRMA BUCARELLI
SINDACO COMUNE DI MENDICINO

12
EDUARDO VIVACQUA
SINDACO COMUNE DI MORANO MARCHESATO

13
BIAGIO FARAGALLI
SINDACO COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

14
GIOVANNI POLITANO
SINDACO COMUNE DI PAOLA

15
GIUSEPPE PERRI
SINDACO COMUNE PEDIVIGLIANO

16
GIOVANNI PUGLIESE
SINDACO COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

17
MICHELE GUARDIA
SINDACO COMUNE DI SANGINETO

18
GIOVANNI MATALONE
SINDACO COMUNE DI SCALA COELI

19
GIANNI GABRIELE
SINDACO COMUNE DI SAN GIORIO ALBANESE

20
DAVIDE BUFANO
SINDACO COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE

21
GREGORIO IANNOTTA
SINDACO COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

22
GIACOMO PERROTTA
SINDACO COMUNE DI SCALEA

23
PAOLO PIGNATARO
SINDACO COMUNE DI TERRAVECCHIA

24
ANDREA ZIRILLI
SINDACO COMUNE DI BOVA MARINA

25
FRANCESCO LA ROSA
SINDACO COMUNE DI CANOLO

26
ANGELO SURACE
SINDACO COMUNE DI COSOLETO

27
SIMONA SCARCELLA
SINDACO COMUNE DI GIOIA TAURO

28
STEFANO FILIPPO RASCHELLA’
SINDACO COMUNE DI MAMMOLA

29
VINCENZO OLIVERIO
SINDACO COMUNE DI MELICUCCA’

30
CARLO ALBERTO MURDOLO
SINDACO COMUNE DI MONASTERACE

31
ROCCO LUGLIO
SINDACO COMUNE DI PORTIGLIOLA

32
PASQUALE CUTRI’
SINDACO COMUNE DI ROSARNO

33
FRANCESCO MARRA
SINDACO COMUNE DI SANT’ ALESSIO IN ASPROMONTE

34
PIETRO VIOLI
SINDACO COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

35
PASQUALE BRIZZI
SINDACO COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

36
ROCCO BIASI
SINDACO COMUNE DI TAURIANOVA

37
ALESSANDRO FALVO
SINDACO COMUNE DI CICALA E CONSIGLIERE PROVINCIALE

38
NICOLA MALTA
SINDACO COMUNE DI OLIVADI

39
CARMINE CAPELLUPO
SINDACO COMUNE DI SERSALE

40
ANTONIO GIUSEPPE AMATO
SINDACO DI BELVEDERE SPINELLO

41
LUIGI QUINTIERI
SINDACO DI CACCURI

42
SALVATORE MASCARO
SINDACO DEL COMUNE DI CERENZIA

43
ANTONIO AMMIRATI
SINDACO DI COTRONEI

44
LEVINO MICHELE MARIO RAJANI
SINDACO DI SAN MAURO MARCHESATO

45
LUIGI RIZZUTI
SINDACO DI SAN NICOLA DELL’ ALTO

46
RAFFAELE SCATURCHIO
SINDACO DI DASA’

47
GIUSEPPE MARASCO
SINDACO DI NICOTERA

L’elenco degli amministratori

1
ANTONIO LIGUORI
VICESINDACO COMUNE DI AMENDOLARA

2
ROCCO FALSETTI
ASSESSORE COMUNE DI AMENDOLARA

3
ANGELO SOLDATO
CONSIGLIERE COMUNE DI AMENDOLARA

4
MARIO VARLARO
CONSIGLIERE COMUNE DI AMENDOLARA

5
ROSINA GIORGIA ONORATO
ASSESSORE COMUNE DI AMENDOLARA

6
MASSIMO ZACCARIA
ASSESSORE COMUNE DI AMENDOLARA

7
ALFONSO VIOLA
VICESINDACO COMUNE DI BOCCHIGLIERO

8
NICOLA VIOLA
CONSIGLIERE COMUNE DI BOCCHIGLIERO

9
FRANCESCO CHIMENTI
CONSIGLIERE COMUNE DI BOCCHIGLIERO

10
FRANCESCO SALATINO
CONSIGLIERE COMUNE DI CALOVETO

11
MARIA TERESA FONTANA
CONSIGLIERE COMUNE DI CALOVETO

12
MARIA CRESCENTE
VICESINDACO COMUNE DI CARIATI

13
ANTONIO SCARNATO
CONSIGLIERE COMUNE DI CARIATI

14
FRANCESCO DE LUCA
CONSIGLIERE COMUNE DI CAROLEI

15
FRANCESCO ROTONDARO
CONSIGLIERE COUNE DI CAROLEI

16
ALESSIA PRIMAVERA
ASSESSORE COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

17
MARIO FORTINO
CONSIGLIERE DI CASTIGLIONE COSENTINO

18
ANNA MORRONE
CONSIGLIERE COMUNE DI CASTROLIBERO

19
ANTONIO CIPOLLA
VICESINDACO DI CERVICATI

20
CRISITNA FORESTIERO
CONSIGLIERE COMUNE DI CETRARO

21
ANTONIO LUCA DE SALVO
CONSIGLIERE COMUNE DI CIVITA

22
GAETANO ARCIDIACONO
CONSIGLIERE COMUNE DI CIVITA

23
MAURO BLOISE
CONSIGLIERE COMUNE DI CIVITA

24
ANTONIO MALETTA
VICESINDACO COMUNE DI COLOSIMI

25
MICHAELA TALARICO
PRES. CONSIGLIO COMUNE DI COLOSIMI

26
PASQUALINA STRAFACE
CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO

27
GIUSEPPE TURANO
CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO

28
PIETRO LUCISANO
CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO

29
ELENA OLIVIERI
CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO

30
MARISA CARAVETTA
CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO

31
FRANCESCO LUBERTO
CONSIGLIERE COMUNE DI COSENZA

32
GIULIANA MINNITI
VICESINDACO COMUNE DI CROPALATI

33
FRANCESCO RUSSO
CONSIGLIERE COMUNE DI CROSIA

34
GEMMA CAVALLO
CONSIGLIERE COMUNE DI CROSIA

35
GRAZIELLA GUIDO
CONSIGLIERE COMUNE DI CROSIA

36
AURELIA BELTRANO
CONSIGLIERE COMUNE DI DIPIGNANO

37
GAETANO FRANCESCO GRECO
CONSIGLIERE COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

38
FRANCESCO ADAMO
CONSIGLIERE COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

39
VINCENZO MONTORO
VICESINDACO FIUMEFREDDO BRUZIO

40
PINO LUCENTE
VICESINDACO COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

41
MICHELE APOLITO
ASSESSORE COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

42
GAETANO PALERMO
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO

43
BARBARA RAIMONDO
VICESINDACO COMUNE DI LAINO CASTELLO

44
VALENTINA LAINO
ASSESSORE COMUNE DI LAINO CASTELLO

45
LORENA PALERMO
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO

46
LUIGI DE DIEGO
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO

47
FRANCESCO LIBONATI
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO

48
ROSA LIBONATI
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO

49
MARIO COSENZA
CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO

50
ANTONIO ALFANO
VICESINDACO COMUNE DI MALITO

51
ANNARITA GUARAGLIA
CONSIGLIERE COMUNE DI MALVITO

52
AGOSTINO NAPOLI
VICESINDACO COMUNE DI MARANO MARCHESATO

53
ANNUNZIATO TENUTA
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNE DI MARANO MARCHESATO

54
ANTONELLA BELMONTE
ASSESSORE COMUNE DI MARANO MARCHESATO

55
CHIARA DE ROSE
ASSESSORE COMUNE DI MARANO MARCHESATO

56
ALFONSO CAIRA
CONSIGLIERE COMUNE DI MARANO MARCHESATO

57
CARMINE GRECO
CONSIGLIERE COMUNE DI MARANO MARCHESATO

58
ALBINO MASCIARO
ASSESSORE COMUNE DI MENDICINO

59
CARLO NATOLI
ASSESSORE COMUNE DI MENDICINO

60
IGNAZIO GIORDANO
VICESINDACO COMUNE DI MENDICINO

61
CHIARA PALAMARA
CONSIGLIERE COMUNE DI MENDICINO

62
ROSSELLA GIORDANO
CONSIGLIERE COMUNE DI MENDICINO

63
ORESTE BALDINO
VICESINDACO COMUNE DI MONGRASSANO

64
IDA PASQUA
ASSESSORE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

65
ALFREDO MUTO
ASSESSORE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

66
ROSY COSTANZO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

67
PIERO PARISANO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

68
VINCENZINA CALOMINO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

69
PIERLUIGI CATANZARO
PRES. CONSIGLIO COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

70
DINO D’ELIA
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

71
ALESSANDRO MAZZOTTA
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

72
NATASCIA SAULLO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

73
GIANNI COSENTINO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

74
RAFFAELE ALLEVATO
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

75
GIUSEPPE FEOLI
CONSIGLIERE COMUNE DI MORANO CALABRO

76
MARISA DI MARIA
CONSIGLIERE COMUNE DI MORANO CALABRO

77
BIAGIO ANGELO SEVERINO
CONSIGLIERE COMUNE DI MORANO CALABRO

78
VINCENZO BRANCACCIO
CONSIGLIERE COMUNE DI ORIOLO

79
FRANCO CIRO’
CONSIGLIERE COMUNE DI ORIOLO

80
MASSIMO FOCETOLA
ASSESSORE DI PAOLA

81
ALESSIO SAMA’
CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA

82
GIOVANNI CHIAPPETTA
CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA

83
FRANCESCO VIGILANTE
CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA

84
RENATO VILARDI
CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA

85
EUGENIO CHIODO
VICESIDNACO COMUNE DI PEDIVIGLIANO

86
PASQUALINO CHIODO
CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO

87
ANDREA BARBIERO
CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO

88
ANTONIO COCCIMIGLIO
CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO

89
NICOLA DI DOMENICO
CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO

90
EMANUELE FILIBERTO RIZZUTO
ASSESSORE COMUNE DI PIANE CRATI

91
FERDINANDO DI LEO
CONSIGLIERE COMUNE DI ROCCA IMPERIALE

92
RITA BARBIERI
PRES. CONSIGLIO COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

93
VINCENZO BARBIERI
CONSIGLIERE COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

94
DIEGO ALOIA
CONSIGLIERE COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

95
ANDREA ALBANO
VICESINDACO COUMENE DI ROTA GRECA

96
EUGENIO DECANO
CONSIGLIERE COMUNE DI ROTA GRECA

97
VITO PITRELLI
ASSESSORE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

98
CARMELO SALERNO
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

99
ANNA NAPOLI
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

100
FRANCESCO DURSO
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

101
GIUSEPPINA BRUNO
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

102
CLAUDIA TORTORA
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO

103
ANTONIO NAPOLITANO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO

104
GIULIANO CONFORTI
VICESINDACO COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

105
MARIA ROSA MIDAGLIA
VICESINDACO COMUNE DI SANGINETO

106
LUIGI FOGLIA
ASSESSORE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

107
ANTONELLO MARTINO
ASSESSORE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

108
ANTONIO VELTRI
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

109
LUIGI GUARASCIO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

110
GIOVANNI FRAGALE
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

111
MICHELE PALERMO
ASSESSORE COMUNE DI SANGINETO

112
TERESA GENNARO
CONSIGLIERE COMUNE DI SANGINETO

113
MICHELE CATALDO
VICESINDACO COMUNE DI SCALA COELI

114
PANTALEO PORCELLA
ASSESSORE COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE

115
STEFANO ADDUCI
VICESINDACO COMUNE DI SANTAMARIA DEL CEDRO

116
PASQUALE NAPOLITANO
ASSESSORE COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

117
TONINO MONTESANO
CONSIGLIERE COMUNE E DI SANTA MARIA DEL CEDRO

118
SONNY GUAGLIANONE
CONSIGLIERE COMUNE E DI SANTA MARIA DEL CEDRO

119
LUIGI RUSSO
VICESINDACO COMUNE DI SCALEA

120
DAVIDE MANCO
ASSESSORE COMUNE DI SCALEA

121
ADELINA CARROZZINI
ASSESSORE COMUNE DI SCALEA

122
GENNARINO DI LORENZO
CONSIGLIERE COMUNE DI SCALEA

123
FRANCESCA LOMBARDO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

124
ILARY LICURSI
VICESINDACO SAN MARTINO DI FINITA

125
GIULIO MARCHESE
VICESINDACO SAN VINCENZO LA COSTA

126
PASQUALINO MAIO
VICESINDACO COMUNE DI TORANO CASTELLO

127
FRANCESCO TALARICO
ASSESSORE COMUNE DI TERRAVECCHIA

128
NICOLA GRAZIANO VIOLA
CONSIGLIERE COMUNE DI TERRAVECCHIA

129
FRANCESCO BARATTA
CONSIGLIERE COMUNE DI TERRAVECCHIA

130
SAVERIO LIGUORI
CONSIGLIERE COMUNE DI TERRAVECCHIA

131
ANTONIO AURELIO
CONSIGLIERE COMUNE DI TREBISACCE

132
STEFANO MINISCI
CONSIGLIERE COMUNE DI VACCARIZZO

133
FRANCESCO GODINO
CONSIGLIERE COMUNE DI VACCARIZZO

134
SABRINA PRIOLO
ASSESSORE COMUNE DI ARDORE

135
LILLO PANUZZO
VICESINDACO DI ARDORE

136
GIOVANBATTISTA SANCI
CONSIGLIERE COMUNE DI ARDORE

137
ROCCO FEDELE
CONSIGLIERE COMUNE DI BAGNARA CALABRA

138
VINCENZO BAGNATO
CONSIGLIERE COMUNE DI BAGNARA CALABRA

139
ERNESTO FRANCO
CONSIGLIERE COMUNE DI BIVONGI

140
ANDREA CALABRESE
CONSIGLIERE COMUNE DI BIVONGI

141
MIRIAM PANAJA
CONSIGLIERE COMUNE DI BIVONGI

142
MAURIZIO FOTI
ASSESSORE COMUNE DI BOVA MARINA

143
MARIA CATANEA
CONSIGLIERE COMUNE DI BOVA MARINA

144
ROCCO MESSINEO
CONSIGLIERE COMUNE DI CAMPO CALABRO

145
GIUSEPPE BUDA
CONSIGLIERE COMUNE DI CAMPO CALABRO

146
VITTORIO STALTARI
VICESINDACO COMUNE DI CANOLO

147
FRANCESCA CIMIERO
ASSESSORE COMUNE DI CANOLO

148
MICHELE CARUSO
CONSIGLIERE COMUNE DI CANOLO

149
MARIA CAMPISI
CONSIGLIERE COMUNALE DI CAULONIA

150
VINCENZO FRAJA
ASSESSORE COMUNE DI CAULONIA

151
FERDINANDO OCELLO
CONSIGLIERE COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

152
SALAVATORE GIULIO RANIERI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI GIOIA TAURO

153
GIUSEPPE ROMEO
ASSESSORE COMUNE DI GIOIA TAURO

154
DOMENICA SPERANZA
ASSESSORE COMUNE DI GIOIA TAURO

155
VINCENZA BONIO
CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO – CAPOGRUPPO

156
GIOVANNI CEDRO
COSNIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO – DELGATO AL PORTO DI GT

157
ANTONINO RAO
CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO

158
MARIA GRAZIA SACCO
CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO

159
MARIANGELA GIOVINAZZO
CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO – DELEGATA ALLE POLITICHE SOCIALI

160
GRAZIANA BAGALA’
CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO

161
ANTONIO NICOLACI
CONSIGLIERE COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

162
ALBERTO CIRILLO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

163
FRANZE’
ASSESSORE COMUNE DI MAMMOLA

164
MARIA CARBONE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI MELICUCCA’

165
ROSARIO MARTINO
CONSIGLIERE COMUNE DI MELICUCCA’

166
MICHELE PRONESTI’
ASSESSORE COMUNE DI MELICUCCO

167
GABRIELE BRUZZESE
ASSESSORE COMUNE DI MELICUCCO

168
GIUSEPPE PAPALLO
ASSESSORE COMUNE DI MONASTERACE

169
DOMENICA TRIPODI
CONSIGLIERE COUMEN DI MONTEBELLO IONICO

170
FRANCESCO MACRI’
VICESINDACO COMUNE DI PORTIGLIOLA

171
EMILY AUDINO
ASSESSORE COMUNE DI PORTIGLIOLA

172
MICHELA FRANCO
CONSIGLIERE COMUNE DI RIACE

173
MICHELE BELLO
CONSIGLIERE COMUNE DI RIZZICONI

174
CHIARA LUCCISANO
CONSIGLIERE COMUNE DI RIZZICONI

175
ALESSANDRA CIANFALONE
CONSIGLIERE COMUNE DI ROCCELLA IONICA

176
TEODORO DEMARIA
VICESINDACO COMUNE DI ROSARNO

177
ARTURO LAVORATO
ASSESSORE COMUNE DI ROSARNO

178
GIULIA D’AGOSTINO
ASSESSORE COMUNE DI ROSARNO

179
ANTONIO RACHELE
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DI ROSARNO

180
GIUSEPPE LATORRE
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSARNO

181
ALESSIA MACRI’
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSARNO

182
EMANUELA PORRETTA
CONSIGLIERE COMUNE DI ROSARNO

183
GRAZIANO FRANCESCO PRUDENZINI
CONSIGLIERE COMUNALE DI SAN GIOVANNI DI GERACE

184
YLENIA SPINA
CONSIGLIERE COMUNALE DI SAN GIOVANNI DI GERACE

185
ANTONIO VINCENZO GALLUZZO
CONSIGLIERE COMUNALE DI SAN GIOVANNI DI GERACE

186
CARLO VIOLANI
VICESINDACO COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

187
GEMMA FOTI
ASSESSORE COMUNE DI SANT’ EUFEMIA D’ASPROMONTE

188
ROSALBA CUTRI’
CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ EUFEMIA D’ASPROMONTE

189
BRUNO MARTELLI
VICESINDACO COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

190
VALENTINO APICELLA
CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

191
GIANFRANCO ATTISANO
CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

192
VINCENZO PERLLEGRINO
CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

193
FRANCESCO MUSOLINO
CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

194
COTRONEI ROCCO
VICESINDACO COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’

195
ANTONELLA TORNATORA
CONSIGLEIRE COMUNE DI SCIDO

196
NICOLA PRONESTI’
CONSIGLIERE COMUNE DI SERRATA

197
STEFANO GIOFFRE’
CONSIGLIERE COMUNE DI SINOPOLI

198
VINCENZO CARUSO
CONSGLIERE CAPOGRUPPO COMUNE DI SINOPOLI

199
LUIGI LAMBERTO
CONSIGLIERE COMUNE DI STIGNANO

200
MARIA FEDELE
ASSESSORE COMUNE DI TAURIANOVA

201
VINCENZO PAPALIA
CONSIGLIERE COMUNE DI TAURIANOVA

202
FILIPPO LUCISANO
CONSIGLIERE COMUNEEE DI VILLA SAN GIOVANNI

203
PASQUALE GIGLIOTTI
CONSIGLIERE COMUNE DI ALBI

204
PAOLA CATAMBRONE
CONSIGLIRE COMUNE DI BOTRICELLO

205
ELISABETTA PELAGGI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI CARDINALE

206
RITA FULCINITI
CONSIGLIERE COMUNE DI CARDINALE

207
FRANCESCO ASSISI
CONSIGLIERE COMUNE DI CATANZARO

208
MANUELA COSTANZO
CONSIGLIERE COMUNALE DI CATANZARO

209
PINO SCALZO
VICESINDACO COMUNE DI CICALA

210
ROBERTO GRANDE
CONSIGLIERE COMUNE DI CICALA

211
GIACOMO GIGLIOTTI
CONSIGLIERE COMUNE DI CICALA

212
LUCA PROCOPIO
CONSIGLIERE COMUNE DI DAVOLI

213
TOMMASO ANGOTTI
VICESINDACO COMUNE DI GIMIGLIANO

214
ANTONELLA CHIARELLA
CONSIGLIERE COMUNE DI GIMIGLIANO

215
GIUSEPPE PAONESSA
CONSIGLIERE COMUNE DI GIMIGLIANO

216
DAVIDE MASTROIANNI
CONSIGLIERE PROV. E COMUNALE DI LAMEZIA TERME

217
MARIA LAMANNA
ASSESSORE COMUNE DI MARCEDUSA

218
PAOLO MATTIA
CONSIGLIERE COMUNE DI MONTAURO

219
GIUSEPPE RUPERTO
CONSIGLIERE COMUNE DI NOCERA TERINESE

220
SESTO FRANCO MENDICINO
CONSIGLIERE COMUNE DI NOCERA TERINESE

221
TIZIANA NICASTRO
ASSESSORE COMUNE DI OLIVADI

222
ANTONIO TRUGLIA
VICESINDACO COMUNE DI PALERMITI

223
ELIO GIGLIOTTI
ASSESSORE COMUNE DI PENTONE

224
PAOLO POIERO
VICESINDACO COMUNE DI PETRONA’

225
VINCENZO TALARICO
CONSIGLIERE COMUNE DI PETRONA’

226
SARA SCALISE
CONSIGLIERE COMUNE DI PETRONA’

227
GIUSEPPE TASSONE
ASSESSORE COMUNE DI SAN FLORO

228
FRANCESCO RUSSO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN FLORO

229
TOMMASO SCARPINO
ASSESSORE COMUNE DI SERSALE

230
MARIAGIOVANNA GARCEA
CONSIGLIERE COMUNALE DI SELLIA MARINA

231
PINUCCIA FRANGIPANE
CONSIGLIERE COMUNE DI SELLIA MARINA

232
DAVIDE LONGO
CONSIGLIERE COMUNE DI TIRIOLO

233
FELICE BELLUZZI
CONSIGLIERE COMUNE DI TORRE RUGGIERO

234
GIANNI BRUNO
VICESINDACO DI VALLEFIORITA

235
FRANCESCO CANTAFFA
CONSIGLIERE COMUNE VALLEFIORITA

236
FRANCO FOGLIA
CONSIGLIERE COMUNE DI CASTELSILANO

237
VINCENZO ABBAGNATO
CONSIGLIERE COMUNE DI CASTELSILANO

238
ANTONIO NIGRO
CONSIGLIERE COMUNE DI CERENZIA

239
MARTINA VIRARDI
CONSIGLIERE COMUNALE DI CIRO’

240
MARIA TERESA GENTILE
CONSIGLIERE COMUNE DI CIRO’ MARINA

241
GIUSI PIRITO
CONSIGLIERE COMUNE DI CIRO’ MARINA

242
MARIO MEGNA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI CROTONE

243
ANTONIO NATALE
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO

244
NICOLA AMBROGIO RUSSO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ ALTO

245
GIUSEPPE SANTORO
CONSIGLIERE COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ ALTO

246
FRANCESCO SORBARA
ASSESSORE COMUNE DI ARENA

247
CHIARA AGOSTINO
CONSIGLIERE COMUNE DI ARENA

248
ROSA MARTINO
CONSIGLIERE COMUNE DI ARENA

249
ANTONIO NICOLINO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI CESSANITI

250
ELIO MANGIARDI
VICESINDACO COMUNE DI DASA’

251
MARIA DOMENICA GENTILE
ASSESSORE COMUNE DI DASA’

252
VINCENZO CIRILLO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI DASA’

253
BRUNO ALESSANDRO CORSO
CONSIGLIERE COMUNE DI DASA’

254
PIETRO AMATO
CONSIGLIERE COMUNE DI DASA’

255
GIOVANNI CONIDONI
CONSIGLIERE COMUNE DI DASA’

256
FORUNATA DIMASI
CONSIGLIERE COMUNE DI MILETO

257
CLARISSA CONIDI
CONSIGLIERE COMUNE DI MILETO

258
ALBERTO FRANZE’
CONSIGLIERE COMUNE DI NARDO DI PACE

259
LORELLA DE STAFANO
VICEDINDACO COMUNE DI NICOTERA

260
MARCO VECCHIO
ASSESSORE COMUNE DI NICOTERA

261
ROBERTINO MASSARA
ASSESSORE COMUNE DI NICOTERA

262
ANTONIO GALASSO
CONSIGLIERE COMUNE DI NICOTERA

263
GIUSEPPE LEONE
CONSIGLIERE CAPOGRUPPO COMUNE DI NICOTERA

264
PIETRO DI RITO
ASSESSORE COMUNE DI ROMBIOLO

265
FRANCESCO COLLIA
CONSIGLIERE COMUNE DI PARGHELIA

266
GABRIELE VALLONE
CONSIGLIERE COMUNE DI PARGHELIA

267
MARINA BETRO’
ASSESSORE COMUNE DI PIZZO

268
VALERIA BATTAGLIA
ASSESSORE COMUNE DI SORIANELLO

269
ANTONIO ARENA
CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELLO

270
MARTINA BARTOLOTTA
CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELO

271
SERGIO BARTONE
CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELLO

272
FILOMENA MACRI’
CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELLO

273
VINCENZO PORCELLI
CONSIGLIERE CAPOGRUPPO COMUNE DI VIBO VALENTIA

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